تشيكو: وضع الاتحاد صدمني.. وهذه رسالتي للجماهير

أبدى البرازيلي تشيكو، النجم السابق لفريق اتحاد جدة، حزنه الشديد لوضع الفريق في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، كاشفاً عن أنه يشعر بالصدمة جراء تواجد الاتحاد في مؤخرة جدول الترتيب.

ويحتل الاتحاد المركز الـ 12 في سلم الترتيب برصيد 27 نقطة، وكان قد تعادل في الجولة الماضية بهدف لمثله مع الفيصلي.

وقال تشيكو لـ "العربية.نت": لم أتوقع في يوم ما أن يتواجد الاتحاد في مراكز المؤخرة، لكنني ما زلت أعتقد وأثق تماما بأن الفريق سيخرج من وضعه الحالي، وسيعود إلى وضعه الذي يليق باسمه وتاريخه في مقدمة الترتيب، وإلى منصات التتويج أيضا، لأنه ناد كبير وسيتعافى في أسرع وقت ممكن.

وأضاف: أعلم أنها لحظة صعبة، لكنني أعتقد أيضا أن دعم الجماهير سيكون مهما للغاية كما كان دائما، وأقول لمشجعي الاتحاد استمروا في المؤازرة كما كنتم تفعلون دائما، امنحوا الثقة للاعبين في هذه الفترة، فهذا ليس وقت الانتقاد بل الدعم.

وارتدى لاعب الوسط السابق قميص الاتحاد في 2003 إلى 2005، وأيضا في 2008، وحول متابعته لمباريات اتحاد جدة، ذكر: أحرص دائما على مشاهدة مباريات الفريق، متى ما سنحت لي الفرصة، وأود أن أرى المزيد، لكن لدي التزامات في البرازيل تمنعني أحيانا من المتابعة المستمرة.

وكشف تشيكو عن أنه سبق وتدرب تحت إشراف مواطنه فابيو كاريلي، المدرب الحالي لاتحاد جدة، وقال عنه: لقد لعبت معه هنا بالبرازيل في كورينثيانز، كان حينها مدربا مساعدا لذلك أعرفه جيدا، لقد قام بعمل رائع في البرازيل وحصل على ألقاب مهمة، وهو يمتلك سمعة مميزة جدًا لنجاحاته، وأعتقد أن لديه كل المواصفات التي تؤهله للنجاح مع الاتحاد، لكن قيادة الفريق في منتصف الموسم أمر معقد، لصعوبة وضع فلسفته خلال هذه الفترة الصعبة، فهو يحتاج إلى وقت، وأرى أنه مدرب رائع.

وأثنى تشيكو على الفريق الحالي للهلال، وقال عنه: شاهدت بعض المباريات للهلال، هو حقا فريق جيد، أعلم أنه يتصدر ترتيب الدوري وحقق لقب دوري أبطال آسيا 2019، أعتقد أنه الفريق الأفضل حاليا.

وبخصوص اللاعبين المحليين الذين لفتوا انتباهه في الدوري، أبان: لا أستطيع أن أقول من هو الأفضل لأنني لا أشاهد جميع المباريات، لكنني كلما شاهدت سابقا مباريات للهلال، كان يلفت نظري نواف العابد، وفي الاتحاد أرى أن فهد المولد لاعبا جيدا للغاية.