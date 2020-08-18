إدارة الوحدة تفسخ عقد كارينيو.. وتكلف المحياني

قررت إدارة الوحدة يوم الثلاثاء فسخ العقد مع المدرب الأورغوياني خوسيه دانييل كارينيو وتكليف المدرب السعودي عيسى المحياني بتدريب الفريق حتى نهاية الموسم الجاري، وذلك بعد 3 أيام من الخسارة أمام النصر في الجولة 25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر نادي الوحدة خبراً صحفياً عبر حسابه الرسمي في "تويتر" جاء فيه أن القرار تم اتخاذه بعد اجتماع بين مجلس الإدارة وكارينيو، واتفق الطرفان على فسخ العقد المبرم بينهما بشكل ودي، على أن يتولى المحياني، لاعب الوحدة والهلال والأهلي والاتحاد والشباب السابق، مسؤولية قيادة الفريق الذي تراجع إلى المركز الخامس برصيد 41 نقطة حتى نهاية الموسم الحالي.

وبدأ كارينيو، مدرب النصر والشباب السابق، مشواره مع الوحدة في سبتمبر من العام الماضي، وقاده في 24 مباراة، فاز في 14 مناسبة وتعادل مرة واحدة مقابل 9 خسائر.