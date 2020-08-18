إيقاف الجزائري مبولحي حارس الاتفاق مباراتين

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الثلاثاء إيقاف الجزائري رايس مبولحي حارس الاتفاق مباراتين لاعتدائه على أحد لاعبي الاتحاد في مباراة الفريقين بالدوري يوم الجمعة الماضي.

وقالت اللجنة في موقع الاتحاد السعودي على الإنترنت: ثبتت مخالفة حارس الاتفاق رايس مبولحي بالاعتداء على أحد لاعبي الاتحاد عقب المباراة وفقا لتقرير الحكم، لذلك تقرر إيقافه مباراتين بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي، وإلزام الحارس بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال (‭5332.35‬ دولار) لحساب الاتحاد السعودي. هذا القرار غير قابل للاستئناف.

واشتبك مبولحي مع أحد لاعبي الاتحاد عقب المباراة التي انتهت بخسارة الاتفاق 1-صفر في جدة.

وأصدر الاتفاق بيانا أشار فيه إلى أن مبولحي تعرض للإساءة بألفاظ غير أخلاقية خلال المباراة من بعض لاعبي الاتحاد.

كما قررت لجنة الانضباط تغريم علي النمر لاعب وسط الوحدة عشرة آلاف ريال بسبب عنفه تجاه أحد لاعبي النصر ما أدى لطرده خلال المباراة.

وتقرر إيقاف حسين الشويش لاعب الرائد مباراتين بسبب "ارتكاب تصرف مشين" تجاه أحد لاعبي الحزم في مباراة الفريقين التي حسمها الرائد 3-1 لصالحه يوم الجمعة الماضي.

كما تقرر تغريم اللاعب 20 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي دون أحقيته في الاستئناف ضد القرار.

وتنطلق الجولة 26 للدوري الأربعاء، حيث يلعب الاتفاق خارج أرضه مع الفتح، بينما يلتقي الوحدة مع العدالة يوم الخميس.