الاتحاد يعود لنزيف النقاط ويتعادل مع الفيصلي

عاد اتحاد جدة إلى التعثر مجدداً بعد تعادله 1-1 أمام مضيفه الفيصلي في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، في حين حقق الفتح نقطةً ثمينة عقب تعادله أمام ضيفه الاتفاق 1-1، وفي أبها حقق الحزم فوزاً مهماً أمام مضيفه أبها 2-صفر، في افتتاح المرحلة 26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الأربعاء.

وعلى ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة فشل اتحاد جدة في تحقيق فوزه الثاني توالياً عقب تعادله أمام مضيفه الفيصلي 1-1.

وشهد الشوط الأول أفضلية للفيصلي الذي نجح بافتتاح التسجيل قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح لاعبه الهولندي يوسف الجبلي.

وانتظر الاتحاد حتى الدقيقة 66 حينما تمكن مدافعه حمدان الشمراني من تسجيل هدف التعادل بعدما ارتقى لعرضية زميله التونسي أنيس البدري وحول الكرة برأسه لتستقر في شباك الحارس مصطفى ملائكة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيصلي الى 42 نقطة ليبقى في المركز الرابع مؤقتاً، وارتفع رصيد الاتحاد إلى ليبقى في المركز 12.

وعلى ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء اقتنص الفتح نقطةً ثمينة أمام ضيفه الاتفاق بعد تعادلهما 1-1.

وشهدت المباراة أفضلية للاتفاق الذي تمكن من تسجيل هدف السبق بعد مرور 8 دقائق فقط عن طريق مهاجمه السنغالي سليمان دوكارا الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله التونسي نعيم السليتي ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

ورد الفتح سريعاً وتحديداً عند الدقيقة 20 حينما تمكن مدافعه الأوروغوياني ماتياس أغوريغاري من تسجيل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة من زميله علي الحسن ليضع الكرة بالشباك.

واضطر الفتح لإكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 27 بعد طرد لاعبه محمد الفهيد.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتفاق إلى 36 ليبقى في المركز الثامن، وارتفع رصيد الفتح الى 26 نقطة ليتراجع إلى المركز 14 مؤقتاً.

وعلى ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة استعاد الحزم نغمة الانتصارات عقب فوزه أمام مضيفه أبها 2-صفر.

وقدّم الحزم أداءً مميزاً حيث نجح مهاجمه السويدي كارلوس ستراندبيرغ من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 23 بعد تلقيه تمريرة من زميله عبدالعزيز الناشي ليسدد الكرة في الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول تمكن البرازيلي فاغنر اليماو مدافع الحزم من تسجيل الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد لاعب أبها عمّار النجار عند الدقيقة 90+6 لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الحزم إلى 27 نقطة ليتقدم إلى المركز 13 وبفارق الأهداف عن الاتحاد صاحب المركز 12، وبقي أبها على رصيده السابق 33 نقطة ليبقى في المركز التاسع مؤقتاً.