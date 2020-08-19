بلايلي يتخلف عن السفر إلى جدة.. والأهلي يتوعده

أعلن نادي الأهلي، يوم الأربعاء، أنه سيتخذ إجراءات انضباطية مع الجزائري يوسف بلايلي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك إثر تخلفه عن الحضور لموعد رحلة العودة إلى جدة.

وقال أهلي جدة في بيان صحافي: تعذر حضور محترف الفريق الأول يوسف بلايلي، إثر تخلفه عن الحضور لموعد رحلة عودته إلى جدة، يأتي ذلك بالرغم من تأمين طائرة خاصة والحصول على كافة الموافقات النظامية من كافة الجهات ذات العلاقة، لنقله من الجزائر إلى جدة رفقة لاعب من نادي الشباب وإداري من نادي الوشم.

وأكد النادي أنه سيتخذ كافة الإجراءات الانضباطية والنظامية اللازمة مع اللاعب خلال الأيام المقبلة.