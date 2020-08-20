الأهلي يهزم الهلال بثنائية السومة وعسيري

المصدر: جدة - د ب أ

تلقى الهلال هزيمته الثانية في بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، عقب خسارته 1 - 2 أمام مضيفه الأهلي يوم الخميس في قمة مباريات المرحلة السادسة والعشرين للمسابقة.

رغم الخسارة، ظل الهلال متربعا على صدارة البطولة برصيد 60 نقطة، متفوقا بفارق ست نقاط على أقرب ملاحقيه النصر (حامل اللقب)، قبل أربع مراحل على نهاية الموسم.

في المقابل، ارتفع رصيد الأهلي، الذي استعاد نغمة الانتصارات عقب خسارته صفر - 2 أمام مضيفه الفيصلي في المرحلة الماضية، إلى 46 نقطة في المركز الثالث.

وافتتح النجم السوري عمر السومه التسجيل مبكرا للأهلي في الدقيقة الخامسة، غير أن علي آل بليهي أحرز هدف التعادل للهلال في الدقيقة 62.

ولم يهنأ الهلال بتعادله كثيرا، بعدما أعاد عبدالفتاح عسيري التقدم للأهلي، بإحرازه الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 74.