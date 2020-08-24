الشباب يواصل إهدار النقاط.. والاتفاق يكتسح الرائد

واصل الشباب مسلسل إهدار النقاط عقب تعادله 1-1 أمام ضيفه أبها في المواجهة التي احتضنها ملعب الأمير خالد بن سلطان، في حين اقتنص الفتح فوزاً ثميناً أمام مضيفه الحزم 4-3، وفي الدمام استعاد الاتفاق نغمة الانتصارات عقب فوزه على ضيفه الرائد 4-صفر، في افتتاح المرحلة 27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفرّط الشباب في فوز بمتناول يده بعدما سيطر على المباراة خاصة في الشوط الأول، وتمكن من تسجيل هدفٍ مبكر بعد مرور 12 دقيقة عن طريق لاعبه الكولومبي دانيلو آسبريلا الذي تلقى تمريرة من زميله البرازيلي سيبا ليضع الكرة في الشباك.

وعند الدقيقة 38 سنحت فرصة ثمينة للشباب لتسجيل الهدف الثاني بعدما حصل على ركلة جزاء إلا أن لاعبه البرازيلي سيبا أهدرها بعد تصدٍّ مميز من المغربي عبدالعالي المحمدي حارس أبها.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء أبها ونجح لاعبه التونسي سعد بقير بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 67 عن طريق ركلة جزاء. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى 39 نقطة ليبقى في المركز الثامن، في حين ارتفع رصيد أبها إلى 34 نقطة ليبقى في المركز التاسع مؤقتاً.

وفي الرس اقتنص الفتح فوزاً ثميناً من أمام مضيفه الحزم 4-3 في مباراةٍ مثيرة. وسجل أهداف الفتح الجزائري سفيان بن دبكة "18"، والهولندي ميتشيل دي فريدي "49"، والدنماركي باشكيم قادري "51"، وعلي الحسن "80"، في حين سجّل أهداف الحزم السويدي كارلوس ستراندبيرغ "40" عن طريق ركلة جزاء، وأسامه الخلف "59"، وعبدالرحمن اليامي "90+1".

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفتح إلى 29 نقطة ليتقدم إلى المركز 12 مؤقتاً، وبقي الحزم على رصيده السابق 27 نقطة ليبقى في المركز 14 مؤقتاً.

وعلى ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام استعاد الاتفاق نغمة الانتصارات بعدما اكتسح ضيفه الرائد 4-صفر. ولم يجد الاتفاق صعوبةً في تجاوز ضيفه حيث نجح بتسجيل 3 أهداف في الشوط الأول عن طريق مهاجمه عبدالله السالم "7" والسنغالي سليمان دوكارا "13" والسلوفاكي فيليب كيش "45+3" عن طريق ركلة جزاء، وفي الشوط الثاني سجل مهاجمه هزاع الهزاع الهدف الرابع عند الدقيقة "90+5".

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتفاق إلى 39 نقطة ليبقى في المركز السابع، وبقي الرائد على رصيده السابق 42 نقطة ليبقى في المركز السادس.