الهلال يتخطى الفيصلي.. وأهلي جدة يسقط أمام ضمك

استعاد الهلال نغمة الانتصارات بعد فوزه على ضيفه الفيصلي 2-صفر ليعزز صدارته، بالمواجهة التي احتضنها ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، في حين واصل ضمك صحوته بعد فوزه على ضيفه أهلي جدة 2-1، في ختام المرحلة 27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ الهلال المباراة بهجوم مكثّف على مرمى الفيصلي وكاد لاعبه الإيطالي سيباستيان جوفينكو أن يفتتح التسجيل بعد مرور 5 دقائق حينما سدد كرةً قوية داخل منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس مصطفى ملائكة الذي تصدى لها بصعوبة.

وواصل الهلال هجومه وسنحت فرصة خطيرة لمهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز الذي ارتقى لعرضية زميله جوفينكو وحول الكرة برأسه إلا أنها أصابت العارضة.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد الكولومبي غوستافو كويار لاعب الهلال أن يمنح فريقه هدف التقدم حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة لتجد الحارس مصطفى ملائكة الذي لم يتعامل معها بالشكل المطلوب لتصيب القائم.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال محاولاته ووجد صعوبةً كبيرة في اختراق دفاع الفيصلي، وسنحت له فرصة خطيرة حينما سدد لاعبه جوفينكو كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس مصطفى ملائكة الذي تصدى لها بصعوبة.

ورد الفيصلي وكان قريباً من تسجيل هدف السبق حينما تلقى مهاجمه خالد كعبي تمريرة من زميله خاليم هايلند ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 82 تمكن الفرنسي بافتيمبي غوميز مهاجم الهلال من تسجيل هدف السبق لفريقه بعد تلقيه تمريرة من زميله سالم الدوسري ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وواصل الهلال هجومه ونجح مهاجمه السوري عمر خربين بتسجيل الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 90+6 بعدما أكمل تمريرة زميله سلمان الفرج بقدمه في شباك الفيصلي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 63 نقطة ليبتعد بفارق 9 نقاط مؤقتاً عن وصيفه النصر الذي سيواجه العدالة في ختام المرحلة، وبقي الفيصلي على رصيده السابق 42 نقطة ليبقى في المركز الخامس.

وعلى ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز واصل ضمك صحوته بعد فوزه على ضيفه أهلي جدة 2-1 لينعش آماله في البقاء. وقدّم ضمك أداءً مميزاً في الشوط الأول حينما فرض سيطرته وتمكن مهاجمه الأرجنتيني ايميليو زيلايا من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 24 عن طريق ركلة جزاء.

وواصل ضمك هجومه ونجح مهاجمه زيلايا من تعزيز تقدم فريقه حينما سجّل الهدف الثاني عند الدقيقة 38 بعدما حول عرضية زميله محمد محسن برأسه في شباك الحارس ياسر المسيليم.

وفي الشوط الثاني حاول العودة وتسجيل هدف تقليص الفارق ونجح عند الدقيقة 60 بعدما ارتقى هدافه السوري عمر السومة لعرضية زميله علي الأسمري وحول الكرة برأسه لتستقر في شباك ضمك.

وعند الدقيقة 75 ازدادت صعوبة المباراة على الأهلي بعدما اضطر لإكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه محمد خبراني لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ضمك إلى 28 نقطة ليتقدم إلى المركز 14، وبقي الأهلي على رصيده السابق 46 نقطة ليبقى في المركز الثالث.