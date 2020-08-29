العدالة يهبط رسمياً لـ"الأولى".. وتعادل ضمك مع أبها

أنقذ التونسي كريم العواضي لاعب أبها فريقه من خسارةٍ محققة من أمام جاره ضمك في المواجهة التي انتهت بالتعادل 2-2 واحتضنها ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، في حين أكد الرائد هبوط مضيفه العدالة بعد تعادلهما 1-1، في افتتاح المرحلة 28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، فرّط ضمك في فوزٍ بمتناول يده عقب تعادله في الدقيقة الأخيرة أمام جاره أبها 1-1.

وقدّم ضمك أداءً جيداً بعدما نجح مهاجمه الأرجنتيني ايمليانو زيلايا بافتتاح التسجيل بعد مرور 8 دقائق حينما استثمر تمريرة زميله التونسي بلال سعيداني ليضع الكرة في الشباك.

وانتظر أبها حتى الدقيقة 15 حينما تمكن لاعبه حسن القيد من تسجيل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة من زميله صالح آل عباس ليضع الكرة في الشباك.

وعند الدقيقة 45+2 تمكن الارجنتيني سيرجيو فيتور مدافع ضمك من تسجيل الهدف الثاني بعدما حول تمريرة زميله الجزائري ابراهيم الشنيحي بقدمه في شباك أبها.

وفي الشوط الثاني واصل ضمك أفضليته حتى الدقيقة 59 حينما طرد لاعبه مهند النجعي عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية ليستلم أبها زمام الأمور وينتظر حتى الدقيقة الأخيرةوالتي شهدت تسجيل هدف التعادل عن طريق لاعبه التونسي كريم العواضي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد أبها إلى 35 نقطة ليبقى في المركز التاسع مؤقتاً، وارتفع رصيد ضمك الى 29 نقطة ليبقى في المركز 14.

وعلى ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء أكد الرائد عودة مضيفه العدالة إلى دوري الدرجة الأولى عقب تعادلهما 1-1.

وتقدم الرائد أولاً عند بهدف عند الدقيقة 76 سجله لاعبه المغربي جلال داوودي، ورد العدالة بهدف قاتل عند الدقيقة 90+1 عن طريق مهاجمه نايف هزازي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الرائد الى 43 نقطة ليتقدم الى المركز الخامس مؤقتاً، وارتفع رصيد العدالة الى 21 نقطة ليبقى في المركز الأخير ويتأكد هبوطه رسمياً الى دوري الدرجة الاولى.