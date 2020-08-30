في موسم واحد.. الكولومبي كويار يفوز ببطولتي دوري

استطاع الكولومبي غوستافو كويار الفوز ببطولتي دوري في موسم واحد، وذلك بعدما أضاف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين مع الهلال إلى جانب بطولة الدوري البرازيلي في سجلاته خلال موسم واحد.

وفاز الهلال على الحزم 4-1 يوم السبت ليعلن نفسه بطلاً لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين قبل جولتين من نهايته، إذ يبتعد عن ملاحقه وغريمه النصر بفارق 6 نقاط.

وكان كويار ضمن عناصر المدرب البرتغالي الشهير جورجي جيسوس في فريق فلامنغو خلال الفترة التي بدأ فيها المفاوضات مع الهلال، إذ لعب مع فريق مدينة ريو دي جانيرو 16 جولة من مسابقة الدوري البرازيلي الذي ضمه فلامنغو إلى جانب كوبا ليبرتادوريس في ثنائية تاريخية، كان غوستافو (27 عاماً) أحد اللاعبين الذي يعول عليهم مدرب الهلال السابق في ذلك الموسم التاريخي.

ومرت مفاوضات الهلال مع كويار بعدة عقبات تتمثل برغبة فلامنغو الإبقاء عليه، إذ تمسك به الفريق البرازيلي حتى يوم 29 أغسطس 2019، عندما اعتمد عليه أساسياً في مباراة إنترناسيونال بإياب ربع نهائي كوبا ليبرتادوريس، وهي مباراته الأخيرة مع الفريق الأحمر والأسود، قبل البدء بتجربة جديدة مع الهلال.

وتأخر ظهور كويار مع الهلال حتى منتصف سبتمبر 2019، عندما بدأ أساسياً في مباراة فريقه أمام الفيحاء التي انتهت بالتعادل 1-1 في الجولة الثالثة، ومنذ ذلك التاريخ كان عنصراً هاماً في قائمة الروماني رازفان لوتشيسكو في مباريات الدوري، إذ بقي احتياطياً في مباراة واحدة كانت أمام الحزم بعد العودة من المشاركة في كأس العالم للأندية، وحرمه تراكم البطاقات الصفراء من اللعب أمام التعاون في 27 فبراير خلال المباراة التي انتصر بها الأزرق بهدف دون رد.