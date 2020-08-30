موقع إيطالي: الهلال يحقق البطولة في موسم "غير عادي"

احتفل موقع "ديربي. ديربي. ديربي" التابع لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية بحصول سباستيان جوفينكو على لقب بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين مع الهلال بعد الفوز على الحزم يوم السبت، قبل جولتين من نهاية المسابقة.

وكتب الموقع الإيطالي: كان الهلاليون في مركز مريح للفوز ببطولة الدوري رفم 16 في تاريخهم، لكن هدف مبكر من الحزم جعلهم يقلقون بعض الشيء، خاصة أن المنافس التقليدي النصر يلعب في ذات التوقيت مع الفيحاء.

وزاد: استطاع الهلال العودة إلى المباراة من جديد عبر سالم الدوسري، وتسبب جوفينكو بركلة جزاء تدخل فيها حكم الفيديو المساعد، ليحرزها الفرنسي غوميز في شباك الضيف، ويتنفس الهلاليون الصعداء مع نهاية الشوط الأول.

وأتبع الموقع: أضاف الهلال هدفين عن طريق غوميز مجدداً، ليتم التأكيد بأن الهلال بطل للدوري، بعد الكثير من الجهد الذي بذله الفريق طوال موسم لم يكن عادياً نظير توقف المنافسات الرياضية حول العالم بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وختم: عزز الهلال رصيده من بطولات الدوري إلى 16 بطولة، وهو الرقم الأعلى في السعودية، كما حقق يوم الأحد بطولته رقم 60 في جميع المسابقات.