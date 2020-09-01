الباطن والوحدة وهجر.. أسرع الأندية في العودة بعد الهبوط

بات الباطن أسرع فريق، إلى جانب هجر والوحدة، يعود مباشرة إلى دوري المحترفين بعد موسم واحد من هبوطه، إذ بقي الفريق الشمالي في دوري الدرجة الأولى موسماً واحداً قبل أن يعلن صعوده من جديد إلى مسابقة الأضواء.

وصعد الباطن إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في سبتمبر 2020، وذلك بعد عام و4 أشهر، تخللتها فترة توقف امتدت 5 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وذلك منذ هبوطه إلى الدرجة الأولى وتحديداً في مايو من العام الماضي.

وأمضى الباطن 3 مواسم في دوري المحترفين بين عامي 2016-2019، بعد صعوده إلى المسابقة قبل بداية موسم 2016-2017 إثر قرار إداري بهبوط الصاعد حينها المجزل، وصعود الباطن الذي كان يحتل المركز الثالث في الترتيب.

ولا يشارك الباطن هذا الرقم إلا نادي الوحدة الذي هبط مرتين (2010-2011، 2016-2017) لكنه عاد مباشرة إلى دوري الأضواء بعد انقضاء موسم واحد.

وفي الموسم الأول لدوري المحترفين السعودي (2008-2009) هبط فريقا أبها والوطني إلى الدرجة الأولى، وانتظر الأول 10 أعوام حتى يشارك الموسم الحالي في دوري الأضواء ويتأكد بقاؤه في المسابقة، أما الوطني فلم يصعد إلى البطولة مجدداً.

وألغى اتحاد القدم السعودي هبوط ناديي الرائد ونجران في موسم 2009-2010، بعدما ارتفع عدد الأندية إلى 14 نادياً، وفي الموسم اللاحق هبط الوحدة والحزم، والأول عاد بعد موسم واحد، والثاني انتظر حتى موسم 2018-2019 ليشارك من جديد في البطولة.

واختتم موسم 2011-2012 بهبوط الأنصار والقادسية إلى دوري الدرجة الأولى، أما الأول فلم يشارك في المسابقة مجدداً، وانتظر الثاني حتى موسم 2015-2016 ليلعب ضمن فرق دوري المحترفين، وهبط الموسم الماضي رفقة أحد والباطن إلى الدرجة الأولى.

وكانا هجر والوحدة الهابطان إلى دوري الدرجة الأولى في موسم 2012-2013، وعادا إلى الأضواء بعد موسم واحد، أما موسم 2013-2014 فشهد هبوط البطل السابق الاتفاق والنهضة، وانتظر الأول موسمين حتى يعود مجدداً، أما النهضة فبقي ضمن أندية الدرجة الأولى.

ولم يعد فريقا الشعلة والعروبة إلى دوري المحترفين منذ هبوطهما أواخر موسم 2014-2015، أما الموسم اللاحق فشهد هبوط نجران وهجر إلى الدرجة الأولى وبقيا فيه حتى اليوم.

وفي موسم 2016-2017، هبط الخليج والوحدة، وعاد الثاني مباشرة بعد موسم واحد، أما الأول فبقي ضمن أندية الدرجة الأولى، وفي الموسم اللاحق لم يهبط أي نادٍ بعد رفع عدد الأندية إلى 16 نادياً.

وفي الموسم الماضي هبط الباطن والقادسية وأحد إلى دوري الدرجة الأولى، وصعد الأول فيما يحتل النادي المنتمي إلى مدينة الخبر المركز الثالث والفريق المديني المركز الخامس.