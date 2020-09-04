3349 يوماً منذ آخر فوز اتحادي على النصر في جدة

يسعى اتحاد جدة إلى كسر عقدة ملعبه أمام النصر في الدوري، حينما يلاقيه، يوم الجمعة، على ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" في قمة مباريات المرحلة قبل الأخيرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ومرت 3394 يوماً منذ آخر فوز اتحادي على النصر على ملعبه لحساب مسابقة الدوري والتي كانت بتاريخ 20 مايو 2011 حينما اكتسحه 5-2.

ولم يعرف الاتحاد طعم الفوز على النصر في ملعبه منذ ذلك التاريخ سواءً على ملعب الملك عبدالعزيز بالشرائع والذي لعب فيه بشكل مؤقت، ولا على ستاد الجوهرة المشعة.

علما بأن الاتحاد تغلب على النصر في ملعبه بمباراة وحيدة كانت الموسم الماضي لحساب مسابقة كأس الملك عقب فوزه 4-2، والتي أقيمت على ستاد الجوهرة المشعة.

ونجح الاتحاد في كسر عقدة مبارياته أمام النصر في الدوري بالموسم الماضي بعدما حقق فوزاً ثميناً بنتيجة 3-2 بعد 12 مباراة لم يعرف فيها طعم الانتصارات على أصفر العاصمة.

والتقى الفريقان منذ آخر فوزٍ اتحادي في ملعبه 8 مباريات كان نصيب الفوز للنصر منها 6 مباريات أكبرها فوزه في عام 2016 بخماسية نظيفة على ملعب الجوهرة المشعة وتعادلا في مباراتين.

ولن تكون هذه المباراة عادية خاصة للاتحاديين الذين تنتظرهم مهمة شاقة لتحقيق فوزٍ قد يضمن بقاءهم في الدوري والابتعاد عن شبح الهبوط المخيف والذي إن حدث سيحدث للمرة الأولى بتاريخه.