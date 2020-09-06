إدارة أهلي جدة تعد الجماهير بصفقات جديدة

أكدت إدارة أهلي جدة برئاسة عبدالإله مؤمنة عملها على التعاقد مع لاعبين جدد خلال اجتماع أقامته مع المدرب الصربي فلادان يوم السبت.

وعقد عبدالإله مؤمنة، رئيس مجلس إدارة أهلي جدة، اجتماعا يوم السبت بحضور النائب ياسر محروس طارق كيال المشرف على كرة القدم، مع المدرب الصربي فلادان ضمن التحضيرات للمواجهة الأخيرة في الموسم الحالي أمام الرائد يوم الأربعاء المقبل. ونوقش خلال الاجتماع خطة الفريق في المرحلة المقبلة ببطولة دوري أبطال آسيا والأسماء المرشحة التي تنوي الإدارة التعاقد معها.

ويسعى أهلي جدة لضمان التأهل إلى بطولة دوري أبطال آسيا المقبلة، إذ يقع في الترتيب الثالث برصيد 47 نقطة، فيما تحاول أندية الوحدة والفيصلي، في المركزين الخامس والسادس، خطف إحدى البطاقتين من الرائد والأهلي.