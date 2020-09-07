أتالانتا يعلن انتقال مارتينيز إلى النصر

أعلن نادي أتالانتا يونايتد الأميركي، يوم الاثنين، انتقال لاعبه الأرجنتيني بيتي مارتينيو إلى النصر السعودي، دون الكشف عن تفاصيل وقيمة الانتقال.

وقال كارلوس بوكانيغرا، نائب رئيس أتالانتا في تصريحات لموقع النادي الرسمي: نريد أن نشكر بيتي على ما قدمه للنادي خلال العامين الماضيين، سيكون جزءا من تاريخ أتالانتا إلى الأبد، بعد أن لعب دورا هاما في موسم 2019 الذي حققنا فيه لقبين.

وانضم ماريتينيز في 24 يناير 2019 إلى أتالانتا من صفوف ريفر بليت، وشارك في 54 مباراة وسجل 11 هدفا مع 16 تمريرة حاسمة، وحقق مع الفريق لقب كأس أميركا وكأس كامبيونز.