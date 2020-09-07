الشباب يوافق على إعارة القيد إلى أهلي جدة

أعلنت إدارة الشباب يوم الاثنين إعارة اللاعب حسن القيد إلى أهلي جدة، وذلك بعد نهاية إعارته الحالية إلى نادي أبها، وتمديد عقده مع ناديه الأصلي موسماً إضافياً.

ويلعب القيد (22 عاماً) منذ بداية الموسم الحالي مع أبها، وخاض معه 16 مباراة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين مسجلاً هدفين، فيما أحرز هدفاً واحداً خلال مشوار الفريق في كأس الملك، قبل بلوغ نصف النهائي الذي سيلاقي فيه الهلال يوم 27 أكتوبر المقبل.

ويستعد أهلي جدة لخوض منافسات دوري أبطال آسيا منتصف الشهر الجاري، بينما سيلاقي النصر في نصف نهائي كأس الملك.