النصر ينفي تفاوض الحلافي مع لاعبي اتحاد جدة بشكل مباشر

نفت إدارة النصر في بيان رسمي يوم الاثنين، مفاوضة لاعبين من اتحاد جدة بشكل مباشر، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه من اتهم النادي ومسؤوليه في وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية.

وقالت إدارة النصر في بيانها، إن رئيس النادي صفوان السويكت تواصل مع نظيره في اتحاد جدة أنمار الحائلي قبل قرابة شهر حول انتقال أو استعارة لاعبين من نادي الاتحاد وفق الأساليب والطرق النظامية، وقابل الحائلي طلب النصراويين بتأجيل الحديث عن هذا الأمر والرد بشأنه مستقبلاً، وتكرر الحديث بين عبدالرحمن الحلافي المشرف على كرة القدم بنادي النصر ورئيس اتحاد جدة بعد نهاية مباراتهما في الجولة الماضية في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وزاد بيان النصر: لا يغفل النادي رصده لكل من اتهم النادي ومسؤوليه، وأساء عبر وسائل الإعلام بلا إثبات، ورصدت الإدارة القانونية ما صدر من بعض الإعلاميين من تأكيد لهذا الاتهام وبدأت اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مخالفاتهم.