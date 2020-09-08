الاتحاد.. التعاون.. الفيحاء وضمك .. صراع رباعي على "البقاء"

تتجه الأنظار يوم الأربعاء صوب ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم والذي سيحتضن مواجهة نارية تجمع التعاون بضيفه الفيحاء في مباراةٍ ستحدد الهابط الثالث بشكل كبير، في حين سيكون الاتحاد مرشحاً لتجاوز العدالة، ويستضيف ضمك نظيره الفتح في ختام دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وضمن فريقا العدالة والحزم الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى وتبقى مقعد واحد يتسابق على الهرب منه فرق التعاون والفيحاء واتحاد جدة وضمك في حين ضمن الفتح البقاء موسماً آخر.

التعاون والفيحاء

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم يستضيف التعاون نظيره الفيحاء في مباراة ستحدد بشكل كبير مصير الهابط الثالث.

ويرتبط مقعد الهبوط الثالث بشكل مباشر مع هذا اللقاء حيث إن فوز التعاون سيعني هبوط الفيحاء والعكس في حال فوز الفيحاء فإنه سيعني هبوط التعاون دون النظر لنتائج الفرق المتبقية الاتحاد وضمك.

وفي حال تعادلهما السلبي أو بنتيجة 1-1 أو 2-2 وعدم خسارة الاتحاد في مواجهة العدالة وضمك في مواجهة الفتح يهبط الفيحاء رسمياً، أما في حال تعادلهما بنتيجة 3-3 أو أكثر وعدم خسارة الاتحاد وضمك يهبط التعاون رسمياً.

وكان التعاون بعيداً عن مناطق الخطر قبل استئناف الدوري إلا أن خسائره في 7 مباريات الأخيرة وضعته في موقع مباشر مع الهبوط حيث يحتل المركز 12 برصيد 32 وبفارق الأهداف عن الاتحاد وضمك والفيحاء.

وفي المقابل يدخل الفيحاء المواجهة بنفس الطموح لاسميا أن نتيجة الذهاب تميل لمصلحة التعاون بعد تعادلهما 2-2 حيث إنه يحتاج للفوز إذا ما أراد البقاء.

العدالة والاتحاد

وعلى ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي يبحث الاتحاد عن فوزٍ يبعده عن لعبة الحسابات المعقدة حينما يحل ضيفاً على العدالة الهابط لدوري الدرجة الأولى.

واقتنص الاتحاد نقطةً ثمينة من أمام النصر في المرحلة السابقة ساهمت في وضع الأمور في يده حيث إنه يحتاج الى الفوز أو التعادل ليضمن البقاء رسمياً.

ضمك والفتح







وعلى ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بأبها يبحث ضمك عن مواصلة مستوياته المميزة وتحقيق فوزٍ يبقيه موسماً آخر في دوري المحترفين حينما يستضيف الفتح.

ويحتاج ضمك الى الفوز أو التعادل أمام الفتح ليضمن البقاء كونه يتفوق في مواجهاته المباشرة على التعاون والاتحاد والفيحاء.

وقدّم ضمك أداءً مميزاً في مبارياته الـ 6 الأخيرة بعدما نجح بجمع 14 نقطة رفعت رصيده إلى 32 نقطة ليبقى في المركز قبل الأخير.

وفي المقابل نجح الفتح بضمان البقاء رسمياً عقب فوزه في المرحلة السابقة على التعاون 1-صفر ليرفع رصيده إلى 33 نقطة ليتقدم إلى المركز العاشر.