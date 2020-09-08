الليتواني أرلاوسكيس يخلف بن مصطفى في مرمى الشباب

أعلنت إدارة الشباب يوم الثلاثاء تعاقدها مع الحارس الليتواني جيديريوس أرلاوسكيس ليحل بديلاً عن التونسي فاروق بن مصطفى في الموسم المقبل، بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2021-2022.

وبدأ أرلاوسكيس في ليتوانيا وانتقل بعدها إلى رومانيا، قبل أن يخوض تجربة الاحتراف في صفوف روبن كازان الروسي بين عامي 2010-2014، وعاد إلى رومانيا ليحمي عرين ستيوا بوخارست الشهير، ثم انتقل في 2015 إلى واتفورد الإنجليزي الذي أعاره إلى إسبانيول الإسباني منتصف موسم 2015-2016.

وفي 2017 عاد إلى رومانيا لحماية شباك فريق كلوج الذي توج معه ببطولة الدوري الروماني 3 مواسم، وكأس السوبر الرومانية.