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الليتواني أرلاوسكيس يخلف بن مصطفى في مرمى الشباب

المصدر: العربية.نت
أرلاوسكيس توج ببطولة الدوري الروماني 3 مرات مع كلوج
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أعلنت إدارة الشباب يوم الثلاثاء تعاقدها مع الحارس الليتواني جيديريوس أرلاوسكيس ليحل بديلاً عن التونسي فاروق بن مصطفى في الموسم المقبل، بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2021-2022.

وبدأ أرلاوسكيس في ليتوانيا وانتقل بعدها إلى رومانيا، قبل أن يخوض تجربة الاحتراف في صفوف روبن كازان الروسي بين عامي 2010-2014، وعاد إلى رومانيا ليحمي عرين ستيوا بوخارست الشهير، ثم انتقل في 2015 إلى واتفورد الإنجليزي الذي أعاره إلى إسبانيول الإسباني منتصف موسم 2015-2016.

وفي 2017 عاد إلى رومانيا لحماية شباك فريق كلوج الذي توج معه ببطولة الدوري الروماني 3 مواسم، وكأس السوبر الرومانية.

كلمات دالّة

#ليتوانيا, #أرلاوسكيس, #الشباب, #فاروق بن مصطفى

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