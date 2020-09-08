كيم جين سو ينضم إلى صفوف النصر

أعلن نادي النصر، يوم الاثنين، تعاقده رسميا مع الكوري الجنوبي كيم جين سو للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

ووصل اللاعب البالغ 28 عاما إلى العاصمة الرياض، يوم الاثنين، وفور وصوله نشر نادي النصر فيديو ترحيبيا باللاعب أعلن خلاله إكمال عملية التعاقد رسميا.

وقال النصر في حسابه على "تويتر": وقع رئيس النادي صفوان السويكت عقداً رسمياً مع النجم الدولي الكوري الجنوبي كيم جين سو، وذلك بعقد يمتد لسنتين.

وتعد تجربة النصر الرابعة في مسيرة اللاعب الكوري، الذي لعب في الدوري الياباني مع نيغاتا ثم انتقل إلى ألمانيا وارتدى قميص هوفنهايم، وبعدها عاد إلى بلاده ولعب مع جونبوك قبل توقيعه للنصر.