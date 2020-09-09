الهلال يتوج بطلاً لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين

توج الهلال بطلاً لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للمرة 16 في تاريخه عقب مواجهته أمام الشباب والتي انتهت بفوزه 2-1 ، في المواجهة التي احتضنها ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، في حين واصل النصر انتصاراته بفوزه أمام ضيفه الاتفاق 3-2 ،وفاز الأهلي والوحدة أمام الرائد والحزم بذات النتيجة 2-صفر، في ختام المسابقة، يوم الأربعاء، ونجح الأهلي في الحصول على بطاقة التأهل إلى دوري أبطال آسيا، بينما سينتظر الوحدة حتى نهاية كأس الملك، وسيضمن المشاركة في حال فاز بها الهلال أو النصر أو الأهلي.

وكان الهلال قد نجح في حسم اللقب رسمياً عقب فوزه أمام الحزم في المرحلة قبل الماضية لينجح بالحصول على بطولة الدوري للمرة 16 في تاريخه.

وشهدت المباراة أفضلية للهلال الذي فرض سيطرته مبكراً وأهدر مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز هدفاً محققا بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله الإيطالي سباستيان جوفينكو إلا أنه سدد الكرة في الشباك الجانبية.

وواصل الهلال وأهدر الفرنسي غوميز هدفاً محققاً للمرة الثانية بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله سالم الدوسري لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس مروان الحيدري الذي تصدى لها بصعوبة.

ولم يتوقف هجوم الهلال ونجح مهاجمه غوميز بتسجيل هدف السبق عند الدقيقة 20 بعدما حول عرضية زميله محمد البريك بقدمه في شباك الحارس مروان الحيدري.

وفي الشوط الثاني تمكن الشباب من تسجيل هدف التعادل بعد مرور دقيقة واحدة حينما حول مهاجمه الأرجنتيني كريستيان غوانكا عرضية زميله السنغالي ماخيتي ديوب برأسه في شباك الحارس عبدالله المعيوف.

وحاول الهلال العودة وتسجيل هدف التقدم وكان قريباً من ذلك حينما سدد مهاجمه قوميز كرةً قوية إلا أنها أصابت العارضة.

وواصل الهلال هجومه ونجح مهاجمه قوميز بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 69 بعدما حول عرضية زميله البيروفي آندري كاريليو بقدمه في شباك الشباب.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 72 ليكسر رقم النصر في الموسم الماضي حينما وصل للنقطة 70، وبقي الشباب على رصيده السابق 43 ليبقى في المركز السابع.

وعلى ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض واصل النصر مسلسل انتصاراته عقب فوزه أمام ضيفه الاتفاق 3-2.

وتقدم النصر أولاً بهدف مبكر عند الدقيقة 7 سجله مهاجمه عبدالرزاق حمدالله عن طريق ركلة جزاء.

وانتظر الاتفاق حتى الدقيقة 19 والتي شهدت تسجيله هدف التعادل عن طريق مهاجمه صالح الشهري بعد تلقيه تمريرة من زميله عبدالله السالم ليضع الكرة في الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول تمكن البرازيلي جوليانو من تسجيل الهدف الثاني للنصر بعدما أكمل تمريرة زميله عبدالرحمن العبيد بقدمه في شباك الحارس الجزائري رايس مبولحي.

وفي الشوط الثاني واصل النصر هجومه ونجح مهاجمه عبدالفتاح آدم بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 72 بعدما انطلق بكرة وواجه المرمى ووضع الكرة في شباك الاتفاق.

وعند الدقيقة 90+2 تمكن مهاجم الاتفاق هزاع الهزاع من تسجيل الهدف الثاني لفريقه بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس الاسترالي براند جونز.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 64 ليبقى في المركز الثاني، وبقي الاتفاق على رصيده السابق 42 نقطة ليبقى في المركز الثامن.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" حافظ أهلي جدة على المركز الثالث عقب فوزه أمام ضيفه الرائد 2-صفر.

وسجّل هدفي الأهلي لاعبه سلمان مؤشر "55" ومهاجمه السوري عمر السومة "79"، ليرتفع رصيده إلى 50 نقطة ليحافظ على المركز الثالث ويضمن المشاركة آسيوياً، وبقي الرائد على رصيده السابق 46 نقطة ليتراجع الى المركز السادس.

وفي الرس تمكن الوحدة من تحقيق فوزٍ سهل أمام مضيفه الحزم الهابط لدوري الدرجة الأولى 2-صفر ليضمن المشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل لأول مرة في تاريخه.

وسجل هدف الوحدة الأول مهاجمه المالي بوسف نياكاتي "6" ومهاجمه البرازيلي لويس غوستافو "94".

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الوحدة إلى 49 نقطة ليبقى في المركز الثالث، وبقي الحزم على رصيده السابق27 نقطة ليبقى في المركز قبل الأخير.