حمدالله يحافظ على لقب الهداف للموسم الثاني على التوالي

حقق المغربي عبدالرزاق حمدالله لقب هدّاف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الثاني على التوالي بعد تسجيله 29 هدفاً، ليعتلي القائمة بفارق هدفين عن أقرب منافسيه الفرنسي بافتيمبي غوميز.

ونجح حمدالله بالمحافظة على لقب الهدّاف للموسم الثاني توالياً بعد نجاحه بتحقيق لقب الهدّاف في الموسم الماضي برصيد 35 هدفاً، في حين كان وصيفه الفرنسي بافتيمبي غوميز والكاميروني ليندر توامبا بـ21 هدفاً.

وفي هذا الموسم وجد حمدالله منافسة شرسة من الفرنسي بافتيمبي غوميز الذي تمكن من تسجيل هدفي لقاء فريقه الختامي أمام الشباب ليرفع رصيده إلى 27 هدفاً وبفارق هدفين عن مهاجم النصر.

في حين حل السوري عمر السومة في المركز الثالث بعدما سجّل 19 هدفاً وهو نفس الرقم الذي سجّله في الموسم الماضي والذي احتل فيه المركز الرابع.

وغاب السومة عن تحقيق لقب الهدّاف للموسم الثالث على التوالي بعد نجاحه بتحقيق اللقب في 3 مواسم متتالية كانت في موسم 2014-2015 والذي أنهاه بتسجيل 22 هدفاً وموسم 2015-2016 حينما سجّل 27 هدفاً، وموسم 2016-2017 وهو آخر موسم حقق فيه لقب الهدّاف بتسجيله 24 هدفاً.

يذكر أن مهاجم النصر المعتزل ماجد عبدالله يعتبر أكثر لاعب يحقق لقب الهداف بتاريخ الدوري السعودي بواقع 6 مرات، يليه مهاجم الشباب المعتزل ناصر الشمراني والذي حقق اللقب في 5 مناسبات سابقة.