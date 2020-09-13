الهلال يعلن إصابة نواف العابد بفيروس كورونا

أعلن الهلال بطل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم الأحد إصابة لاعبه نواف العابد بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ودخوله الحجر الصحي لحين تعافيه.

وكان خماسي الهلال محمد البريك، سلمان الفرج، صالح الشهري، حمد العبدان ومحمد الواكد بالإضافة إلى مدير كرة القدم سعود كريري قد تعرضوا إلى الإصابة بالفيروس بعد خضوعهم للفحوصات الطبية قبل مشاركة الفريق ببطولة دوري أبطال آسيا يوم الاثنين، وذلك عندما يلاقي باختاكور الأوزبكي في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية.

وكتب الهلال عبر حسابه الرسمي أن الفحوصات الطبية التي أجرتها البعثة ظهر يوم الأحد، كشفت عن إصابة العابد بالفيروس، وسيخضع للحجر الصحي، فيما سيجري أعضاء البعثة فحصاَ دورياً مجدولاً من قبل الاتحاد الآسيوي يوم الأربعاء.

ولعب العابد (30 عاماً) 18 مباراة مع الهلال خلال الموسم الحالي، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.