التعاون يوقع مخالصة مالية مع البرازيلي نيلدو

أعلن نادي التعاون لكرة القدم يوم الاثنين فسخ تعاقده مع البرازيلي نيلدو لاعب وسط الفريق وتوقيع مخالصة مالية بين الطرفين، وذلك بعد بضعة أيام من ضمان الفريق البقاء في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" أعلن التعاون توقيع مخالصة مالية مع البرازيلي نيلدو بيترولينا، مقدما له الشكر والتقدير على ما قدمه خلال الفترة التي مثل فيها الفريق ومتمنيا له التوفيق والنجاح مستقبلاً.

وانضم البرازيلي نيلدو إلى التعاون في يناير 2019 قادماً من فريق ديبورتيفو أفيس البرتغالي، إذ كان أحد العناصر التي ساهمت بحصول النادي على أكبر إنجاز في تاريخه وهو الحصول على كأس الملك في مايو من العام الماضي.

وشارك نيلدو مع التعاون في 24 مباراة بالموسم المنقضي وسجل ثلاثة أهداف وصنع أربعة أهداف ليحقق مع فريقه المركز الـ12 في ترتيب أندية الدوري.