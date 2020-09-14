بيشكتاش التركي يعلن تعاقده مع سوزا الأهلي

أعلن نادي بيشكتاش التركي مساء يوم الاثنين تعاقده مع جوزيف دي سوزا، لاعب أهلي جدة السابق بعقد يمتد حتى نهاية الموسم المقبل.

وترك دي سوزا أهلي جدة الشهر الماضي بشكل مفاجئ، قبل أن يظهر يوم الاثنين في مقر نادي بيشكتاش التركي للخضوع إلى الفحص الطبي، وكتب النادي المنتمي إلى مدينة إسطنبول على موقعه الرسمي: جوزيف دي سوزا لاعباً لبيشكتاش في موسم 2020-2021، ونثق بإمكانيته على تقديم الإضافة المنتظرة.

وكان دي سوزا لاعب فناربخشة التركي السابق قد انضم إلى أهلي جدة صيف 2018، وتعرض مطلع العام الماضي إلى إصابة أبعدته حتى نهاية الموسم.

وفي الموسم المنقضي مؤخراً، شارك في 23 مباراة ببطولات الدوري والكأس وتصفيات التأهل إلى دوري أبطال آسيا، وآخر مباراة لعبها كانت أمام اتحاد جدة في التاسع من الشهر الماضي.