تفوق كاسح للأندية الإيرانية في مباريات النصر

يتطلع النصر السعودي إلى إيقاف تفوق الأندية الإيرانية عليه حينما يواجه سباهان أصفهان، في المرحلة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا، والتي تستأنف بنظام التجمع في العاصمة القطرية الدوحة.

ويملك النصر سجّلاً غير جيّد أمام الفرق الإيرانية حيث التقاها في 11 مباراة فاز في 3 مباريات وخسر 6 مواجهات وتعادل مرتين آخرهما في مباراة دور المجموعات في نسخة العام الماضي التي بلغ فيها الفريق السعودي دور ربع النهائي.



ولعب النصر أولى مواجهاته أمام الفرق الإيرانية عام 1995 في بطولة أبطال الدوري التي استضافها عندما تعادل مع سايبا بدون أهداف في دور المجموعات، وبعدها بعامين واجه فريق بيرسبوليس وانتصر عليه 3-2 سجّلها مهاجمه الغاني أوهين كيندي "هاتريك"، وسجّل هدفي بيرسبوليس لاعباه أدمون بيزيك وخودادي عزيزي.



وعاد النصر إلى المشاركات الآسيوية في دوري أبطال آسيا عام 2011 بعد غياب طويل، وواجه استقلال طهران في دور المجموعات حيث فاز ذهاباً بالرياض 2-1 سجّلها حسين عبدالغني وسعد الحارثي، وخسر لقاء الإياب في طهران بذات النتيجة حيث سجّل استقلال طهران فرهاد مجيدي والعراقي هوار ملا وبينما سجل سجّل هدف النصر الوحيد بدر المطوع، وفي دور 16 لذات النسخة واجه ذوب آهن وخسر أمامه في مدينة أصفهان 4-1.



وفي نسخة 2015 وقع النصر مع فريق بيرسبوليس وفاز عليه ذهاباً في الرياض بثلاثية نظيفة سجّلها البولندي أدريان ميرزفسكي والأوروغوياني فابيان استويانوف وحسن الراهب، وخسر لقاء الإياب بهدف نظيف سجّله مهدي تاريمي.

وفي نسخة 2016 واجه النصر ذوب آهن في دور المجموعات وخسر ذهاباً وإياباً بذات النتيجة 3-صفر، ووضعته القرعة في نسخة العام الماضي مع ذات الفريق، وخسر ذهاباً 3-2، وتعادلا سلبياً في مباراة الإياب.