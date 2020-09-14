روي فيتوريا: "بيتي" لن يلعب مباراة في "بلايستيشن"

كشف روي فيتوريا مدرب النصر السعودي مباراة فريقه أمام سابهان الإيراني يوم الثلاثاء ضمن بطولة دوري أبطال آسيا بأنها ليست لعبة "بلايستيشن" وذلك في معرض رده حول إمكانية مشاركة الأرجنتيني بيتي مارتينيز، الذي انضم للفريق مؤخراً في المباراة.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة يوم الاثنين: تعاقدنا مع بيتي مارتينيز لأننا نعرف قدراته، ومباراة بهذا الحجم ليست لعبة "بلايستيشن" يمكن التحكم بها من خلال الأزرار، صحيح أنه حضر متأخراً لكن الفريق يملك خبرة التعامل مع اللاعبين الجدد، وبيتي يملك الخبرة كذلك للدخول مع الفريق.

وزاد: عندما تعاقدنا مع اللاعبين السعوديين الجدد، فذلك ليس لأننا نستعد لمرحلة مؤقتة فقط، بل نستعد للمستقبل، فنن نملك فريقاً شاباً يكتنز الكثير من الإمكانيات، وأستطيع القول بأن النصر هو فريق المستقبل، وأراهن على أن لاعبي النصر سيدعمون المنتخب السعودي بشكل أكبر في المستقبل القريب.

وختم: في النصر لا نعتمد على لاعب واحد لحسم المباريات، بل يجب أن يكون هناك مستوى عال وتوظيف اللاعبين بشكل جماعي.