الهلال يواجه باختاكور بحثاً عن بطاقة العبور

يبحث الهلال "حامل اللقب" عن التأهل رسمياً للدور ثمن النهائي حينما يواجه نظيره باختاكور الأوزبكي ضمن منافسات المجموعة الثانية، في حين يبحث مواطنه أهلي جدة عن تأكيد صدارته حينما يواجه الشرطة العراقي، في المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.

ويبحث الهلال عن حجز مقعده في الدور ثمن النهائي حينما يواجه باختاكور الأوزبكي الباحث عن الصدارة، بعد أيام من تحقيقه فوزاً صعباً في مباراة الذهاب التي أقيمت الاثنين الماضي بنتيجة 2-1 ليتصدر المجموعة.

ويحتاج الهلال إلى نقطة وحيدة لكي يضمن تأهله رسمياً إذ يتصدر الترتيب برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات على باختاكور وشاهر خودرو الإيراني وشباب الأهلي دبي الإماراتي.

وفي المقابل يسعى باختاكور إلى تحقيق نتيجةٍ إيجابية تضمن له الأفضلية في التأهل حيث يحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط وبفارق 3 نقاط أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي.

وفي نفس المجموعة يتطلع شباب الأهلي دبي الإماراتي لإبقاء حظوظه قائمة في التأهل حينما يواجه نظيره شاهر خودرو الإيراني.

ونجح شباب الأهلي دبي بتحقيق انتصار مهم أمام شاهر خودرو الإيراني بنتيجة 1-صفر ليحقق أول 3 نقاط له في المسابقة.

أهلي جدة والشرطة



ويسعى أهلي جدة إلى تأكيد صدارته حينما يواجه الشرطة العراقي الباحث عن بطاقة التأهل الثانية، بعدما تمكن الأول من حجز مقعده رسمياً في الدور ثمن النهائي عقب فوزه على نظيره بهدف نظيف يوم الاثنين الماضي.

ويتطلع الأهلي للمحافظة على صدارته حيث إن فوزه على الشرطة سيضمن له الصدارة دون النظر لنتيجة مباراته الأخيرة والتي ستكون أمام استقلال طهران الإيراني.

ويحتل الأهلي المركز الأول برصيد 6 نقاط وبفارق 5 نقاط عن الشرطة العراقي واستقلال طهران الإيراني.