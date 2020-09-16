حمدالله يمنح النصر صدارة المجموعة.. والتعاون يخسر

قاد المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر، فريقه للفوز على نظيره سابهان الإيراني 2-صفر، ليمنح الفريق صدارة المجموعة الثالثة، في حين خسر مواطنه التعاون أمام نظيره بيرسبوليس الإيراني 1-صفر، لحساب المجموعة الرابعة، في المرحلة الثالثة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

وعلى ستاد جاسم بن حمد واصل المغربي عبدالرزاق حمدالله تألقه بعدما قاد فريقه النصر إلى تحقيق الفوز على نظيره سابهان الإيراني 2-صفر.

وشهدت المباراة أفضلية للنصر والذي سنحت له فرصة مبكرة حينما حصل على خطأ قريب من منطقة الجزاء ليتصدى لها الوافد الجديد الأرجنتيني بيتي مارتينيز ويسددها خارج المرمى.

وعند الدقيقة 29، تمكن المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر من افتتاح التسجيل بعدما حول عرضية زميله الأرجنتيني مارتينيز برأسه لتستقر في شباك سباهان.

وواصل النصر هجومه وسنحت له هجمة خطيرة حينما تلاعب جناحه عبدالفتاح عسيري بدفاع سباهان وسدد كرةً قوية إلا أنها اعتلت العارضة، وقبل نهاية الشوط الأول كاد فريق سباهان أن يحرز هدف التعادل حينما اخترق مهاجمه محسن الغساني دفاع النصر وحول كرة عرضية خطيرة إلا أنها وجدت المدافع سلطان الغنّام الذي أبعدها في اللحظات الأخيرة.

وفي الشوط الثاني واصل النصر هجومه ونجح مهاجمه عبدالرزاق حمدالله بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 48 بعد تلقيه كرة من زميله سلطان الغنام ليضع الكرة في الشباك.

وواصل النصر هجومه وأهدر لاعبه خالد الغنّام هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة متقنة من زميله عبدالرزاق حمدالله لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة إلا أنها أخطأت طريق الشباك.

ولم يتوقف هجوم النصر وكاد لاعبه الجديد مارتينيز أن يضع بصمته الأولى مع فريقه حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس بيام بيام نيازماند الذي أبعدها بصعوبة.

وبهذه النتيجة تصدر النصر ترتيب المجموعة بفارق نقطتين عن السد القطري الذي تعادل 3-3 مع العين الإماراتي، وبقي سباهان على رصيده السابق 3 نقاط ليبقى في المركز قبل الأخير.

وعلى ستاد الجنوب خسر التعاون السعودي أمام نظيره بسرسبوليس الإيراني 1-صفر. وقدّم التعاون أداءً جيداً في اللقاء حيث سنحت له فرصة محققة في الشوط الأول لمهاجمه محمد السهلاوي الذي تلقى تمريرة من زميله سلطان مندش ليحول الكرة بقدمه إلا أنها اصطدمت بالقائم.

وانتظر بيرسبوليس حتى الدقيقة 81 والتي شهدت تسجيل هدفه الوحيد عن طريق مدافعه شجاع خليل زاده الذي تلقى تمريرة من زميله ميلاد سارلاك وسدد الكرة قوية في شباك التعاون.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد بيرسبوليس إلى 4 نقاط ليبقى في المركز قبل الأخير، في حين بقي التعاون على رصيده السابق 6 نقاط ليتصدر بفارق الأهداف عن الدحيل وصيفه والذي فاز على الشارقة 2-1.