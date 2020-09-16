فلادان مدرب أهلي جدة: مواجهة الهلال لا تهمني

أكد فلادان ميليوفيتش مدرب أهلي جدة أن المواجهة المحتملة بين فريقه ومواطنه الهلال في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لا تهمه، مشيراً إلى أن فلسفته التدريبية تركز على كل مباراة لوحدها.

ويتصدر أهلي جدة مجموعته برصيد 6 نقاط ضمن فيها التأهل إلى الدور الثاني من المسابقة القارية، ويستعد لملاقاة الشرطة العراقي يوم الخميس، وعن ذلك قال المدرب الصربي: إنها مواجهة صعبة، حققنا النقاط وتصدرنا المجموعة، لكننا واجهنا العديد من المشاكل بسبب الإصابات المختلفة.

وزاد: لدينا لاعبون تعافوا من إصاباتهم المختلفة، كما أن العديد من الشبّان سيحصلون على فرص للعب في المباريات المقبلة.

وحول مواجهة الهلال المتوقعة، أجاب: لا يهمني إذا ما واجهنا الهلال أو أي فريق آخر في ثمن النهائي، أركز على فريقي وما يهمني هو تحقيق الفوز.