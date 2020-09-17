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النصر يبحث عن التأهل والتعاون لتعويض خسارته

المصدر: الرياض - فيصل الحربي
فاز النصر ذهاباً
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يتطلع النصر السعودي إلى حجز مقعده في الدور ثمن النهائي حينما يواجه نظيره سباهان الإيراني، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، في حين يسعى مواطنه التعاون لتعويض خسارته و الاقتراب من التأهل حينما يواجه بيرسبوليس الإيراني ضمن منافسات المجموعة الثالثة، في المرحلة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

وعلى ستاد جاسم بن حمد يتطلع النصر إلى حجز مقعده في الدور ثمن النهائي حينما يواجه نظيره سباهان الإيراني.

ونجح النصر بتحقيق فوزٍ سهل أمام سباهان يوم الثلاثاء الماضي في مواجهة الذهاب بثنائية مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله.


ومن المتوقع أن يبدأ البرتغالي روي فيتوريا المباراة بنفس التشكيلة التي خاضت لقاء الذهاب خاصة بعد أن اطمأن لجاهزية لاعبيه الجدد وخاصة الثنائي الأرجنتيني بيتي مارتينيز وعبدالمجيد الصليهم اللذان قدما مستوى مميز في اللقاء الماضي.

ويحتاج النصر إلى الفوز ليتأهل رسمياً إلى الدور ثمن النهائي دون النظر لنتيجة مباراتيه المقبلتين أمام السد القطري والعين الاماراتي.

وفي المقابل يأمل سباهان في إبقاء حظوظه قائمة في التأهل لاسيما بعد تعادل السد الوصيف والعين 3-3 في المرحلة الماضية حيث أصبح يفصله نقطتين عن الفريق القطري.

وعلى ستاد المدينة التعليمية يسعى التعاون لتعويض خسارته الاقتراب من التأهل حينما يواجه نظيره بيرسبوليس الايراني.

وتلقى التعاون هزيمة الأولى في المرحلة الماضية أمام بيرسبوليس الإيراني بهدف نظيف ليبقى في الصدارة برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن الدحيل القطري الوصيف.

وأعلنت ادارة التعاون أمس الأول تعاقدها رسمياً مع الفرنسي باتريس كارتيرون ليكون مدرباً للفريق خلفاً للبرتغالي المقال فيتور كامبيلوس.

وسبق لكارتيرون الذي أنهى عقده مع الزمالك من خلال دفعه الشرط الجزائي أن خاض تجربةً قصيرة مع نادي النصر السعودي قبل 3 مواسم، وسيصل غداً الى الدوحة لاستلام الدفة الفنية للفريق خلفاً للسعودي عبدالله عسيري الذي يدرب الفريق مؤقتاً.

وفي المقابل قد تكون هذه هي الفرصة الأخيرة لفريق بيرسبوليس إذا ما أراد إبقاء حظوظه قائمة في التأهل حيث أن خسارته ستصعب مهمته إذ يحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

كلمات دالّة

#النصر, #دوري أبطال آسيا, #التعاون
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