إصابة سالم الدوسري وجوفينكو بفيروس كورونا

كشف الهلال إصابة لاعبيه سالم الدوسري وسباستيان جوفينكو يوم السبت بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وخضوعهما إلى الحجر الصحي خلال مشاركة الفريق ببطولة دوري أبطال آسيا.



وأعلن الهلال أن إصابة ثنائي خط الوسط جاءت إلى جانب أخصائي العلاج الطبيعي، وانضمام الثلاثي إلى قائمة من المصابين بالفيروس، إذ تشمل كلاً من سلمان الفرج، محمد البريك، محمد الواكد، عبدالله الجدعاني، نواف الغامدي، ياسر الشهراني، عبدالله الحافظ، صالح الشهري، حمد العبدن بالإضافة إلى مدير الكرة سعود كريري.



ويحتل الهلال المركز الأول في صدارة مجموعته التي تضم بختاكور الأوزبكي، شباب الأهلي دبي، شاهر خودرو الإيراني.