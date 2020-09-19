النصر يسجل أفضل بداياته في دوري أبطال آسيا

سجل النصر أفضل انطلاقة في تاريخ مشاركته بدوري أبطال آسيا خلال النسخة الحالية، عندما جمع 10 نقاط من أول 4 مباريات في المسابقة.

وضمن النصر التأهل إلى ثمن نهائي النسخة الحالية قبل جولتين من نهاية دور المجموعات، عقب أن فاز على سابهان الإيراني "مرتين" والعين الإماراتي مقابل تعادل واحد جاء في بداية مشواره أمام السد القطري.

وكانت بداية النصر في النسخة الماضية هي الأفضل بتاريخ مشاركاته بناء على عدد النقاط، إذ بدأ بخسارتين أمام الوصل الإماراتي وذوب آهن الإيراني، قبل أن يفوز مرتين على الزوراء العراقي ويخرج بـ6 نقاط من أصل 12 ممكنة.

وفي نسختي 2011 و2015، خرج النصر من مبارياته الأربع الأولى بخمس نقاط، إذ في النسخة الأولى تعادل مرتين أمام بختاكور الأوزبكي والسد القطري وفاز على استقلال طهران مقابل خسارة أمام السد، وفي النسخة الأخرى بدأ مشواره بتعادلين أمام الدحيل القطري وبونيدكور الأوزبكي وفاز على بيرسبوليس الإيراني وخسر منه بعدها.



كما جمع النصر ذات العدد من النقاط خلال مشاركته في نسخة 2016، إذ تعادل مع بونيودكور الأوزبكي وفاز عليه، كما تعادل مع الدحيل القطري وخسر منه.



ويتصدر النصر مجموعته حالياً برصيد 10 نقاط، متقدماً على السد القطري وسابهان الإيراني وأخيراً العين الإماراتي.