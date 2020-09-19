الهلال يواجه شهر خودرو بحثاً عن بطاقة التأهل

سيكون الهلال السعودي "حامل اللقب" مرشحاً فوق العادة لبلوغ الدور ثمن النهائي، حينما يواجه نظيره شهر خودرو الإيراني يوم الأحد في المرحلة الخامسة، ضمن منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا.

وخرج الهلال بنقطةٍ ثمينة من مواجهة باختاكور الماضية، التي خاضها الفريق بظروف صعبة تتمثل في غياب 10 لاعبين، بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ويحتاج الهلال إلى نقطة وحيدة كي يحجز مقعده في الدور ثمن النهائي، حيث يتصدر الترتيب برصيد 10 نقاط وبفارق 3 نقاط عن وصيفه باختاكور الأوزبكي و4 نقاط عن شباب الأهلي دبي الإماراتي، في حين يتذيل شهر خودرو الإيراني ترتيب المجموعة بدون نقاط حيث خسر جميع مبارياته.

وتنفس الروماني رزافان لوتشيسكو مدرب الهلال الصعداء بعدما أعطى الاتحاد الآسيوي موافقته لإدارة الهلال لتسجيل الحارسين عبدالله البيشي وأحمد الجبيع.

وأظهرت المسحة التي أجريت للاعبي الهلال قبل مباراة باختاكور الماضية إصابة حراس الهلال الثلاثة الاحتياطيين عبدالله الجدعاني ومحمد الواكد ونواف الغامدي، حيث شارك في المباراة الماضية الحارس عبدالله المعيوف فقط، كما انضم سالم الدوسري والإيطالي سباستيان جوفينكو إلى قائمة المصابين بالفيروس.

ويأمل الهلال في أن يلحق بمواطنيه أهلي جدة والنصر اللذين حجزا مقعدهما في الدور ثمن النهائي، في حين لا تزال فرصة فريق التعاون قائمة في التأهل حيث يحتل المركز الثاني بمجموعته برصيد 6 نقاط عقب خسارته ذهاباً وإياباً أمام بيرسبوليس الإيراني أمس الأول.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة يتطلع شباب الأهلي دبي إلى مواصلة انتفاضته والمضي قدماً نحو التأهل حينما يواجه باختاكور الأوزبكي.

وعزز شباب الأهلي دبي حظوظه في التأهل عقب تحقيقه انتصارين متتاليين أمام شهر خودرو الإيراني ليرفع رصيده إلى 6 نقاط بفارق نقطة وحيدة عن باختاكور صاحب المركز الثاني.