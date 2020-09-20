النصر يسعى لتأكيد صدارته بنقاط السد

يتطلع النصر السعودي لتأكيد صدارته حينما يواجه نظيره السد القطري، في قمة المجموعة الرابعة، في حين يبحث مواطنه التعاون عن استعادة توازنه حينما يواجه الشارقة الإماراتي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، في المرحلة الخامسة لدوري أبطال آسيا.

وقدّم النصر أداءً مميزاً في المرحلتين السابقتين بعد فوزه أمام سباهان الإيراني ذهاباً وإياباً بذات النتيجة 2-صفر، ليحجز مقعده في الدور ثمن النهائي قبل ختام دور المجموعات بمرحلتين.

ومن المتوقع أن يدخل البرتغالي روي فيتوريا المباراة بذات التشكيلة التي خاضت اللقاءين الماضيين، لاسيما أن فوز فريقه سيؤهله متصدراً للمجموعة.

ويعول النصر كثيراً على مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله والذي سجّل رقماً جديداً في دوري أبطال آسيا بعدما سجل في 8 مباريات متتالية في المسابقة القارية، وفي المقابل يبحث السد القطري عن نتيجة الفوز التي ستضمن مرافقته للنصر في الدور ثمن النهائي، حيث إنه لم يضمن تأهله حتى الآن.

ونجح السد باستعادة نغمة الانتصارات عقب فوزه الكبير أمام العين الإماراتي 4-صفر ليعوض نتيجة الذهاب التي انتهت بالتعادل 3-3.

ويواجه السد القطري ضغطاً من فريق سباهان ثالث الترتيب والذي ما زالت آماله قائمة في التأهل في حال تحقيق الفوز على العين الإماراتي وخسارة السد من النصر كونه سيواجه الفريق القطري في المرحلة الأخيرة.

ويتصدر النصر ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، يليه السد القطري برصيد 8 نقاط، ويحتل سباهان الإيراني المركز الثالث برصيد 3 نقاط، في حين يتذيل العين الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

التعاون السعودي والشارقة الإماراتي



ويبحث التعاون السعودي عن استعادة توازنه وتحقيق فوزٍ يقربه كثيراً من التأهل حينما يواجه الشارقة الإماراتي.

وتعقدت حسابات التأهل في المجموعة، حيث سيكون التأهل متاحاً لجميع الفرق الأربعة عقب نتائج المرحلتين السابقتين.

وتلقى التعاون خسارتين متتاليتين أمام فريق بيرسبوليس الإيراني بنفس النتيجة 1-صفر والتي صعبت مهمته في التأهل، بعد أن كان قريباً من الوصول للدور ثمن النهائي لأول مرة.

في حين يأمل الشارقة في تعزيز حظوظه في التأهل بعد فوزه الكبير في المرحلة الماضية من أمام الدحيل القطري بنتيجة 4-2.

ويتصدر بيرسبوليس الإيراني ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط في حين يأتي التعاون في المركز الثاني برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف أمام الدحيل القطري، ويحتل الشارقة الإماراتي المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

وفي نفس المجموعة ذاتها يلتقي الدحيل القطري أمام المتصدر بيرسبوليس.