الفرج يتعافى من كورونا.. ويشارك في تدريبات الهلال

انضم سلمان الفرج قائد الهلال إلى تدريبات فريقه الجماعية يوم الاثنين، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وخروجه من الحجر الصحي.

وأعلن الهلال عبر حسابه على "تويتر" أن الفرج الذي لم يشارك في بطولة دوري أبطال آسيا منذ استئنافها منتصف الشهر الجاري، خضع إلى مسحة طبية تحت إشراف الاتحاد القاري أثبتت تعافيه من الفيروس.

وكان الفرج واحداً من 5 لاعبين بالإضافة إلى مدير الفريق سعود كريري، ثبت تعرضهم إلى الفيروس قبل ملاقاة باختاكور الأوزبكي في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وضمن الهلال تأهله إلى الدور التالي بعدما جمع 11 نقطة مع بقاء جولة على نهاية دور المجموعات.