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الهلال يعلن إصابة كنو وجحفلي بفيروس كورونا

المصدر: العربية.نت
كنو في مباراة الهلال وبختاكور
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أعلن الهلال إصابة الثلاثي محمد كنو، محمد جحفلي ومحمد الكنيدري بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لينضموا إلى مجموعة من اللاعبين تعرضوا إلى الفيروس منذ استئناف دوري أبطال آسيا.

وأشار الهلال عبر حسابه الرسمي على "تويتر" إلى أن أحد أعضاء الجهاز الفني وأخصائي التغذية ثبتت إصابتهم بالفيروس يوم الاثنين، وسيخضعون إلى العزل الصحي.

وكان الخماسي محمد الواكد، سلمان الفرج، حمد العبدان، محمد البريك، صالح الشهري أول من أصيب بالفيروس، قبل انضمام عبدالله الحافظ، ياسر الشهراني، نواف العابد، بافيتمبي غوميز، علي آل بليهي، وسباستيان جوفينكو، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الجهاز الفني.

كلمات دالّة

#جحفلي, #الهلال, #كورونا, #كنو
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