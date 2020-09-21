مايكون أفضل لاعب في مباراة النصر والسد

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم البرازيلي، مايكون بيريرا، مدافع النصر السعودي أفضل لاعب في مواجهة فريقه أمام السد القطري يوم الاثنين، ضمن مباريات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وتقلد مايكون شارة القيادة في المباراة التي فرط بها فريقه في الدقائق الأخيرة، عندما أدرك السد التعادل قبل نهاية الوقت الأصلي بدقائق، لكن النصر بقي متصدراً برصيد 11 نقطة مع بقاء جولة على نهاية المسابقة.

ولم يكن مايكون ضمن قائمة النصر التي بدأت البطولة في فبراير ومارس الماضي، إلا أن المدرب البرتغالي روي فيتوريا ضمه إلى القائمة، بعد استئناف المسابقة منتصف الشهر الجاري.

وشارك مايكون في مباريات النصر الثلاث في البطولة بعد استئنافها أمام سابهان الإيراني "مرتين" والسد القطري.