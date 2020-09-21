"بدلاء" النصر يفرطون بالفوز على السد في الدقائق الأخيرة

أهدر النصر نقطتين ثمينتين عقب تعادله أمام نظيره السد القطري 1-1 ليحافظ على صدارة المرحلة الخامسة ضمن منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

وقدّم النصر أداءً مميزاً في المباراة على الرغم من أن مدربه البرتغالي روي فيتوريا فضّل إراحة 6 من لاعبيه والزج بالبدلاء، وشهدت بداية المباراة ضغطا من السد الذي بحث عن هدفٍ مبكر وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه الجزائري بغداد بونجاح الذي تلقى تمريرة من زميله الكوري نام تاي هي وواجه المرمى وسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وواصل السد هجومه وكاد قائده حسن الهيدوس أن يمنح فريقه هدف السبق حينما تلقى تمريرة من زميله الإسباني سانتي كازولا ليواجه المرمى، ويسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس الأسترالي براند جونز الذي أبعدها بصعوبة.

ورد النصر سريعاً وأهدر مهاجمه عبدالفتّاح آدم الذي تلقى تمريرة من زميله خالد الغنّام لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس سعد الشيب الذي أبعدها بصعوبة.

وواصل النصر هجومه ونجح لاعبه خالد الغنّام بتسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 22 بعدما اخترق دفاع السد بمجهود فردي وسدد الكرة بذكاء من بين أقدام الحارس سعد الشيب.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد البرازيلي مايكون مدافع النصر أن يسجل الهدف الثاني بعدما حول عرضية زميله خالد الغنّام بقدمه نحو مرمى السد إلا أنها وجدت الحارس سعد الشيب الذي تصدى لها.

وفي الشوط الثاني واصل النصر هجومه وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه خالد الغنّام الذي اخترق دفاع السد وسدد الكرة قوية إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وهدأت المباراة وانحصر اللعب في منتصف الملعب مع أفضلية للنصر الذي فرض سيطرته وهو ما جعل السد يعتمد على الهجمات المرتدة.

وانتظر السد حتى الدقيقة 87 حتى تمكن مهاجمه الجزائري بغداد بونجاح من تسجيل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة من زميله الكوري نام تاي هي ليسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس براد جونز.

وواصل السد هجومه وكاد مهاجمه بغداد بونجاح أن يسجل الهدف الثاني بعدما خطف الكرة من مدافع النصر عبدالإله العمري وسدد الكرة إلا أنها مرت بجانب القائم.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 11 نقطة ليبقى في المركز الأول، في حين رفع السد القطري رصيده إلى 9 نقاط ليبقى في المركز الثاني وبفارق 6 نقاط عن سباهان صاحب المركز الثالث والذي سيواجه نظيره العين الإماراتي متذيل الترتيب في وقت لاحق من مساء اليوم.