الهلال يسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

انضم لاعب الوسط ناصر الدوسري إلى قائمة المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بعدما أثبتت الفحوصات الطبية يوم الثلاثاء إصابته إلى جانب أحد أخصائيي العلاج الطبي في الفريق.

ويستعد الهلال يوم الأربعاء لمواجهة شباب أهلي دبي الإماراتي في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، علماً بأن الفريق الأزرق ضمن التأهل إلى الدور التالي متصدراً.

وأشار الهلال في خبر رسمي بثه عبر حسابه في "تويتر" إلى أن فحوصات كورونا أثبتت سلامة الحارس الأساسي عبدالله المعيوف وهتان باهبري وكذلك المدرب رازفان لوتشيسكو من الإصابة بالفيروس سريع العدوى.

وتضم قائمة المصابين بالفيروس من لاعبي الهلال كلاً من محمد الواكد، حمد العبدان، محمد البريك، صالح الشهري عبدالله الحافظ، ياسر الشهراني، نواف العابد، سالم الدوسري، بافيتمبي غوميز، علي آل بليهي، وسباستيان جوفينكو، محمد جحفلي ومحمد كنو ومحمد الكنيدري فيما عاد سلمان الفرج إلى التدريبات بعد تعافيه يوم الاثنين.