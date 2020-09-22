الهلال يواجه شباب الأهلي في بروفة لثمن النهائي

يختتم الهلال السعودي ومواطنه أهلي جدة مشوارهما في دور المجموعات حينما يلاقي نظيره شباب الأهلي دبي الإماراتي في المرحلة السادسة ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ويتطلع الهلال للتغلب على ظروفه وتحقيق فوزٍ معنوي حينما يواجه شباب الأهلي دبي الإماراتي الباحث عن التأهل، إذ واجه الأول ظروفاً صعبة للغاية في مشواره نحو الحفاظ على لقبه بعد تفشي فيروس كورونا بين لاعبيه حيث انضم لقائمة المصابين اللاعبين محمد جحفلي ومحمد كنّو ومحمد الكنيدري عقب مباراة شهر خودرو الماضية.

ونجح الهلال على الرغم من الغيابات حجز مقعده في الدور ثمن النهائي عقب تعادله سلبياً أمام شهر خودرو في المرحلة السابقة.

ولن تؤثر نتيجة هذا اللقاء على موقع الهلال إذ ضمن صدارة المجموعة الثانية بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة بفارق 3 نقاط عن وصيفه باختاكور الأوزبكي والذي يتفوق عليه بالمواجهات المباشرة.

وتنفس الروماني رازفان لوتشيسكو الصعداء عقب تعافي لاعبه سلمان الفرج من فيروس كورونا المستجد وانضمامه للتدريبات حيث إنه شارك في اللقاء الماضي بـ14 لاعبا فقط.

وفي المقابل يبحث شباب الأهلي دبي الإماراتي عن تحقيق فوزٍ قد يصعد به للدور ثمن النهائي، إذ إن آمال الفريق لازالت قائمة، ويحتاج إلى الفوز على الهلال وتعادل أو خسارة باختاكور الأوزبكي من أمام شهر خودرو الإيراني ليضمن تأهله للدور ثمن النهائي.ويتصدر الهلال ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة ويليه باختاكور الأوزبكي برصيد 8 نقاط ومن ثم شباب الأهلي دبي برصيد 7 نقاط ويتذيل شهر خودرو الترتيب برصيد نقطة وحيدة.