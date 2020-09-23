التعاون يسعى إلى تجاوز ظروفه والتأهل أمام الدحيل

يبحث التعاون السعودي عن تضميد جراحه وخطف بطاقة التأهل حينما يواجه الدحيل القطري، في المرحلة الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا.

ويدخل التعاون المباراة بظروف فنية صعبة بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق في الثلاث مباريات الأخيرة حيث خسر مباراتين أمام بيرسبوليس الإيراني وتلقى خسارة ثقيلة بسداسية نظيفة في المرحلة السابقة أمام الشارقة الإماراتي.

ويأمل الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب التعاون الجديد أن ينتشل فريقه من الخسائر ويحقق انتصاراً سيكون الأثمن للفريق إذ سيصعد به للدور ثمن النهائي لأول مرة في تاريخه.

ويحتاج التعاون إلى الفوز دون النظر لنتيجة مباراة بيرسبوليس الإيراني والشارقة الإماراتي، إذ إن انتصاره قد يؤهله متصدراً للمجموعة الأصعب في المسابقة.

وتملك جميع فرق المجموعة حظوظ التأهل حيث يتصدر الدحيل القطري الترتيب برصيد 9 نقاط، ويليه فريقا بيرسبوليس الإيراني والشارقة الإماراتي برصيد 7 نقاط ويحتل التعاون المركز الأخير برصيد 6 نقاط.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت مطلع العام الجاري قد انتهت بفوز التعاون بهدفي محمد السهلاوي وعبدالمجيد السواط.