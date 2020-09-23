إلغاء نتائج الهلال السعودي في دوري الأبطال.. واعتباره منسحباً

اعتبر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الأربعاء، الهلال السعودي منسحباً من بطولة دوري أبطال آسيا بعد تقديمه قائمة تضم 11 لاعباً أمام شباب الأهلي دبي، وأعلن تأهل الأخير بالإضافة إلى بختاكور الأوزبكي إلى الدور الثاني.

وقال الاتحاد القاري في بيان إنه تم إلغاء نتائج الهلال في البطولة بحسب المادة 6 من تعليمات دوري أبطال آسيا، فقد تأهل بختاكور الأوزبكي وشباب الأهلي دبي الإماراتي إلى الدور التالي.

وزاد: سمحت تعليمات البطولة بتسجيل 35 لاعباً في كل نادٍ، ولكن الهلال قام بتسجيل 30 لاعباً، ومن بين هؤلاء سافر 27 لاعباً مع الفريق إلى الدوحة. ومن أجل دعم الجهازية الفنية للنادي المتأثر بحالات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" سمح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإضافة حارسي مرمى من أجل استبدال حراس المرمى الذين جاءت نتيجة فحوصاتهم إيجابية للفيروس، إلى جانب لاعبين آخرين كانا مسجلين في القائمة الأولية ولم يسافرا مع الفريق، وكذلك مسؤولين آخرين بأسرع وقت.

وختم البيان حول طلب الهلال تأجيل مباراته أمام شباب الأهلي: اللجنة الفرعية لدوري أبطال آسيا في منطقة الغرب، قررت أن التأجيل سيكون له تأثير سلبي كبير على البرنامج الحالي لمباريات دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، وتقرر عدم منح استثناء.