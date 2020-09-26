رد اعتراض الهلال.. والاتحاد الآسيوي يرفض التعليق

ردت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم السبت الاعتراض المقدم من نادي الهلال السعودي بخصوص شطب نتائجه واعتباره منسحباً من دوري أبطال آسيا 2020، فيما أكد الاتحاد الآسيوي أنه لن يصدر أي تعليق إضافي حول هذا الأمر.

وتقدم الهلال يوم الجمعة بمذكرة اعتراض لدى لجنة الانضباط والأخلاق يوم الجمعة حول اعتباره منسحباً من المشاركة في البطولة بعدما دخل مباراته أمام شباب الأهلي دبي يوم الأربعاء بـ9 لاعبين أساسيين فقط، ما أدى إلى إلغاء المباراة واعتبار الهلال منسحباً وشطب جميع نتائجه.

وكان الهلال يتصدر المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة قبل دخوله مباراة شباب الأهلي دبي الإماراتي، قبل أن يعلن الاتحاد الآسيوي إلغاء نتائج النادي السعودي وتأهل شباب الأهلي رفقة بختاكور الأوزبكي إلى ثمن النهائي.