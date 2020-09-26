عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة سعودية

رد اعتراض الهلال.. والاتحاد الآسيوي يرفض التعليق

المصدر: العربية.نت
الاتحاد الآسيوي ألغى نتائج الهلال واعتبره منسحباً
رابط مختصر

ردت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم السبت الاعتراض المقدم من نادي الهلال السعودي بخصوص شطب نتائجه واعتباره منسحباً من دوري أبطال آسيا 2020، فيما أكد الاتحاد الآسيوي أنه لن يصدر أي تعليق إضافي حول هذا الأمر.

وتقدم الهلال يوم الجمعة بمذكرة اعتراض لدى لجنة الانضباط والأخلاق يوم الجمعة حول اعتباره منسحباً من المشاركة في البطولة بعدما دخل مباراته أمام شباب الأهلي دبي يوم الأربعاء بـ9 لاعبين أساسيين فقط، ما أدى إلى إلغاء المباراة واعتبار الهلال منسحباً وشطب جميع نتائجه.

وكان الهلال يتصدر المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة قبل دخوله مباراة شباب الأهلي دبي الإماراتي، قبل أن يعلن الاتحاد الآسيوي إلغاء نتائج النادي السعودي وتأهل شباب الأهلي رفقة بختاكور الأوزبكي إلى ثمن النهائي.

كلمات دالّة

#دوري أبطال آسيا, #الاتحاد الآسيوي, #الهلال, #بختاكور, #شباب الأهلي
إقرأ أيضاً الشباب يضم البرتغالي مارتينز لموسم واحد بنظام الإعارة الشباب يضم البرتغالي مارتينز لموسم واحد بنظام الإعارة 05:01 GMT
إقرأ أيضاً النصر والتعاون.. مواجهات مثيرة بنهايات درامية النصر والتعاون.. مواجهات مثيرة بنهايات درامية 14:43 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر