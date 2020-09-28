النصر يواجه أهلي جدة في ربع نهائي دوري الأبطال

وضعت قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب يوم الاثنين أهلي جدة في مواجهة مواطنه النصر في ثاني لقاء يجمع فريفين سعوديين خلال منافسات البطولة القارية التي تقام حالياً بنظام التجمع.

وستكون المواجهة بين الفريقين السعوديين هي الثالثة بينهما هذا الموسم، علماً بأنهما سيتقابلان في لقاء رابع بعد انتهاء منافسات البطولة الآسيوية في نصف نهائي كأس الملك أواخر الشهر المقبل.

وسيلاقي بيرسبوليس الإيراني الذي أقصى السد القطري نظيره بختاكور الأوزبكي الذي أطاح باستقلال طهران من ربع النهائي، فيما تأهل أهلي جدة إلى هذا الدور عقب تجاوزه شباب أهلي دبي بركلات الترجيح، وفاز النصر على مواطنه التعاون بهدف دون رد يوم الأحد.

وخرج أهلي جدة من ربع نهائي النسخة الماضية في ربع النهائي أمام الهلال الذي توج بالبطولة لاحقاً، بعد فوز الأخير 4-3 في مجموع المباراتين، بينما غادر النصر نفس الدور بعد الخسارة بنفس النتيجة أمام السد القطري.

وسبق للفريقين أن التقيا خارجياً مرة واحدة جاءت في نهائي بطولة الخليج للأندية عام 2008، وفاز الأهلي بالبطولة حينها بنتيجة 3-0 بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب.