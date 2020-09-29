أهلي جدة يتفوق على النصر في مواجهات العقد الأخير

يقف التاريخ إلى جانب أهلي جدة عن في مواجهته أمام النصر يوم الأربعاء، في الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا، لاسيما أنه يتفوق على مواطنه في مواجهتهما في العقد الأخير بجميع المسابقات التي جمعتهما، إذ نجح في الفوز 13 مرة خلال 29 مباراة لعبها الفريقان.

ويملك أهلي جدة سجلاً مميزاً في مواجهاته أمام النصر في العقد الأخير، حيث التقوا في 29 لقاء ابتداءً من عام 2010 ونجح بتحقيق الفوز في 13 مباراة مقابل 8 خسائر وتعادلا في 8 مواجهات.

والتقى الفريقان في أكثر من مباراة إقصائية خلال العقد الأخير، حيث تمكن النصر من إقصاء الأهلي في مناسبتين إحداهما في كأس الملك عام 2010 والأخرى في كأس ولي العهد عام 2012 من الدور ربع النهائي.

وفي المقابل تمكن الأهلي من إقصاء النصر خلال العقد الأخير في 4 مناسبات، حيث حقق لقب كأس الملك أمام النصر حينما التقوا في النهائي عامي 2012 و2016 وأقصاه من الدور ربع النهائي عام 2013، ومرة وحيدة في مسابقة كأس ولي العهد من الدور نصف النهائي عام 2015.

وفي في مواجهاتهما الخارجية، التقى الفريقان في مسابقة واحدة في كأس الخليج للأندية عام 2008 حينما تواجهوا في النهائي الذي حسمه الأهلي ذهاباً وإياباً 3-صفر بمجموع المباراتين.