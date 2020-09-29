النصر أمام الأندية السعودية خارجياً.. فوز واحد و4 هزائم

لا يملك النصر السعودي سجلاً مميزاً عندما يواجه مواطنيه في البطولات الخارجية، إذ حقق انتصاره الوحيد قبل يومين على التعاون، وذلك بعد ما يقارب 25 عاماً من أول مواجهة جمعته بفريق سعودي.

ويستعد النصر لمواجهة مواطنه أهلي جدة يوم الأربعاء في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، في ثاني مبارياته أمام الأندية السعودية بالبطولة القارية، بعدما أقصى التعاون في الدور السابق بهدف قائده عبدالرزاق حمدالله.



وخاض النصر 6 مباريات أمام الأندية السعودية في البطولات العربية والخليجة، وأخيراً دوري أبطال آسيا، خرج منها بانتصار واحد ومثله تعادل مقابل 4 هزائم.

ولعب الأصفر المنتمي إلى العاصمة السعودية مباراته الأولى أمام ناد سعودي خارجياً، عندما واجه غريمه التقليدي الهلال في نصف نهائي البطولةالعربية لأبطال الدوري شهر ديسمبر من العام 1995.

ومضت مباراة الفريقين إلى ركلات الترجيح، وعندها سقط النصر أمام جاره بنتيجة 4-2، وواصل الأخير مشواره حتى رفع كأس البطولة بفضل هدف شهير من يوسف الثنيان في شباك الترجي التونسي.

وبعد 5 أعوام، لاحت للنصر فرصة الانتقام من الجار، على نفس الملعب وفي بطولة عربية أخرى وهي كأس أبطال الكؤوس، وحينها كان النصر يدخل المباراة النهائية بشباك نظيفة، إلا أن المعتزل مؤخراً محمد الشلهوب غيّر ذلك بعد 10دقائق من بداية المباراة، وتعادل النصر بعدها قبل أن يحرز عبدالله الجمعان هدفاً ذهبياً يعلن فيه فريقه بطلاً للبطولة.

وبعد عدة أشهر من ذلك اللقاء، تواجه النصر مع الهلال في بطولة النخبة العربية في سوريا وانتهى اللقاء بتعادلهما 1-1عن طريق المهدي بن سليمان والبرازيلي روني، وفي نهاية المطاف كان الهلال بطلا للبطولة.

ووجد النصر والأهلي نفسيهما في نهائي بطولة الخليج 2008 مباشرة بعد دور المجموعات، إثر تعليق النشاط الرياضي في الكويت واستبعاد فريقي السالمية والكويت من البطولة.

وفي المباراة الأولى التي أقيمت في جدة، سجل حسن الراهب هدف الأهلي الوحيد، وعند العودة إلى الرياض، أحرز الراهب هدفاً آخر، وأتبعه بدر الخراشي بآخر ليتوج الأهلي بطلاً للبطولة.