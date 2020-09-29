النصر وأهلي جدة.. قمة البحث عن بطاقة "نصف النهائي"

سيكون ستاد جاسم بن حمد يوم الأربعاء مسرحاً لقمةٍ سعودية ملتهبة تجمع النصر أمام مواطنه أهلي جدة، في حين يلتقي بيرسبوليس الإيراني أمام نظيره بختاكور الأوزبكي، في الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا.

وأسفرت قرعة الدور ربع النهائي عن مواجهةٍ سعوديةٍ ثانية في دوري أبطال آسيا بعدما التقى النصر أمام مواطنه التعاون في الدور ثمن النهائي والذي حسمه الأول بنتيجة 1-صفر.

وعلى عكس دور المجموعات والذي حسم المقعد الأول بسهولة، واجه النصر صعوباتٍ كبيرة بمواجهة مواطنه التعاون بعدما هزمه بهدف نظيف سجله مهاجمه المتألق المغربي عبدالرزاق حمدالله.

ويمني النصراويون النفس بأن يصل فريقهم إلى الدور نصف النهائي لأول مرة بنظام المسابقة الجديد والذي انطلق عام 2003، حيث إنه سبق أن وصل لنهائي المسابقة بنظامها القديم عام 1995 والذي خسره من أمام فريق سيونغنام الكوري الجنوبي بهدف نظيف.

وأعد البرتغالي روي فيتوريا العدة لخوض اللقاء بعد جاهزية جميع لاعبيه بمن فيهم المدافع عبدالرحمن العبيد والذي بقي احتياطياً في لقاء التعاون الماضي بعد عودته من الإصابة.

ووصف البرتغالي فيتوريا مدرب النصر المباراة بـ"المختلفة"، مشيراً إلى أنها ستختلف عن اللقاءات المحلية وستلعب على جزئيات صغيرة، وزاد: الأهلي فريق صعب واجهناه في الدوري مرتين، لكننا أمام مهمة جديدة يجب أن ننجزها.

وفي المقابل يبحث أهلي جدة عن الوصول للدور نصف النهائي للمرة الثانية بتاريخ مشاركاته في دوري الأبطال بنسخته الجديدة بعد مشاركته الناجحة في نسخة 2012 حينما وصل للنهائي وخسره أمام أولسان الكوري الجنوبي 3-صفر، وسبق أن وصل للنهائي بنظام المسابقة القديم حينما خسره أمام بوسان آي بارك الكوري الجنوبي 3-1 عام 1986.

وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي واجهها الأهلي في المسابقة حيث يشارك بـ3 لاعبين أجانب هم السوري عمر السومة والبرازيلي ليما والألماني مارين ومجموعة من اللاعبين الشبّان إلا أنه نجح بالوصول للدور ربع النهائي.

ونجح الأهلي بالوصول الى هذا الدور بعد تصدره لمجموعته الأولى في دور المجموعات ليواجه نظيره شباب الأهلي دبي في الدور ثمن النهائي وفاز عليه بصعوبة بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وأشار الصربي فلادان مدرب الأهلي إلى أن فريقه سيواجه فريقاً صعباً وقوياً، مؤكداً على ثقته بفريقه لأن يبلغ الدور نصف النهائي، وزاد: سنواجه خصما صعباً وقوياً، وستكون المواجهة مختلفة عن المواجهات المحلية، ونأمل أن نكون في الموعد ونقدم الأفضل.

بيرسبوليس وبختاكور

وفي المباراة الثانية يلتقي بيرسبوليس الإيراني أمام نظيره بختاكور الأوزبكي، على نفس ملعب المباراة الأولى.

وخالف بيرسبوليس جميع التوقعات بعد وصوله المفاجئ للدور ربع النهائي، لاسيما أنه كان يتذيل ترتيب مجموعته قبل استئناف المسابقة.

ونجح بيرسبوليس بتحقيق 3 انتصارات من 4 مباريات بعد استئناف المسابقة ليتصدر مجموعته ويواجه السد القطري وينجح في إقصائه من الدور ثمن النهائي بهدف وحيد.

وفي المقابل يبحث بختاكور عن مواصلة أدائه المميز الذي قدمه في البطولة حيث تأهل متصدراً لمجموعته بعد استبعاد الهلال المتصدر من المسابقة.

وتمكن بختاكور من عبور الدور ثمن النهائي بعد فوزه أمام استقلال طهران الإيراني بنتيجة 2-1.

وستقام مباراة الدور نصف النهائي يوم السبت المقبل، في حين أن النهائي سيقام في شهر ديسمبر المقبل.