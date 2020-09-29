جوليانو يعلن رحيله عن النصر.. ويرفض الكشف عن الأسباب

أعلن البرازيلي جوليانو صانع ألعاب النصر يوم الثلاثاء رحيله عن صفوف الفريق بعد موسمين قضاهما مع النادي العاصمي، رافضاً الكشف عن الأسباب التي دعته إلى اتخاذ قراره.

وانتقل جوليانو إلى النصر في صيف 2018 قادماً من فنربخشة التركي، وكان جزءاً من الفريق الذي حقق بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018-2019 وكأس السوبر مطلع العام الجاري.

وكتب جوليانو عبر حسابه الشخصي على "تويتر": أود شكر جماهير النصر على عامين قضيناهما معاً، وحققنا خلالهما بطولة الدوري وكأس السوبر، ولأسباب لا أريد الكشف عنها الآن، أعلن نهاية مسيرتي مع النادي.



وزاد صانع الألعاب البرازيلي: النصر جزء من مسيرتي، وأنا ممتن لحصولي على فرصة ارتداء قميصه وأن أكون جزءاً من تاريخ النادي، أود شكر زملائي اللاعبين وأتمنى لهم كل التوفيق في المستقبل.

وخاض متوسط الميدان البرازيلي (30 عاماً) 77 مباراة مع النصر في مختلف البطولات، سجل خلالها 31 هدفاً ومنح 18 تمريرة حاسمة لزملائه.

وكان النصر قد أعلن تعاقده في وقت سابق من الشهر الحالي مع الأرجنتيني غونزالو "بيتي" مارتينيز قادماً من أتالانتا يونايتد الأميركي، وضمه إلى القائمة التي بلغت ربع نهائي دوري أبطال آسيا بنسخته الحالية.