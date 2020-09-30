تزكية العفالق رئيساً لـ"الرابطة".. وإصدار جدول الدور الأول

زكى أعضاء رابطة دوري المحترفين يوم الثلاثاء عبدالعزيز العفالق رئيس الفتح السابق ليكون رئيساً للرابطة خلفاً للمستقيل مطلع العام الجاري مسلي آل معمر، كما أصدرت جدول الدور الأول من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين والذي يبدأ يوم 17 أكتوبر المقبل، وقررت إبقاء التبديلات الخمسة في مباريات المسابقة، وعدلت الحد الأعلى من اللاعبين المسموح بإشراكهم في قائمة كل فريق.



وجاء اختيار العفالق في الاجتماع غير العادي الذي عقد في مدينة الرياض يوم الثلاثاء عبر تقنية الفيديو، وبحضور عبدالعزيز الحميدي رئيس مجلس الإدارة المكلف بعد استقالة مسلي آل معمر.

وسيبدأ الهلال بطل المسابقة مشواره يوم 17 بملاقاة الصاعد الفتح، فيما يلعب وصيفه النصر يوم 18 على أرضه أمام الفتح، ويرحل أهلي جدة إلى حفر الباطن لملاقاة الباطن في الجولة الأولى.

وستحتضن الجولة الثالثة يوم 31 أكتوبر مباراة ديربي جدة بين الأهلي وجاره الاتحاد، والجولة الخامسة التي تلعب يوم 21 نوفمبر تلعب مباراة ديربي الرياض بين الهلال والنصر، ويستضيف الأخير في التاسع من ديسمبر نظيره أهلي جدة لحساب الجولة الثامنة.

وفي الجولة العاشرة يوم 24 ديسمبر يسافر اتحاد جدة إلى الرياض ملاقاة الهلال، وفي منتصف يناير يلعب الأخير بضيافة أهلي جدة في الجولة 13، وفي 24 من ذات الشهر يستقبل اتحاد جدة النصر في ختام الدور الأول.